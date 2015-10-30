美国战机周二紧急升空 应对逼近航母的俄战机

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月29日 - 美国军方官员们周四称，美国“罗纳德·里根”号航空母舰上的四架战机周二紧急升空拦截靠近的俄罗斯战机，当时该航母在日本海执行军事演习任务。
上述官员称，两架俄罗斯图-145“熊”式战机出现在距上述航母一海里的范围，以距海面大约500英尺（152米）的高度低空飞行。
尽管这样的事件不常见，但五角大楼称俄战机未构成威胁。
“没有任何迹象显示他们构成直接威胁，”五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）说。
这起事件发生时，美国海军正在与韩国方面在公海举行军演。
白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，美国此前曾就俄罗斯军机的不专业行为表达了关切，其中也包括俄战机侵入土耳其领空。
“这次的情况与那些略有不同，这次是在公海。”厄内斯特称。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”