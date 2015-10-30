美国战机周二紧急升空 应对逼近航母的俄战机

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月29日 - 美国军方官员们周四称，美国“罗纳德·里根”号航空母舰上的四架战机周二紧急升空拦截靠近的俄罗斯战机，当时该航母在日本海执行军事演习任务。

上述官员称，两架俄罗斯图-145“熊”式战机出现在距上述航母一海里的范围，以距海面大约500英尺（152米）的高度低空飞行。

尽管这样的事件不常见，但五角大楼称俄战机未构成威胁。

“没有任何迹象显示他们构成直接威胁，”五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）说。

这起事件发生时，美国海军正在与韩国方面在公海举行军演。

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，美国此前曾就俄罗斯军机的不专业行为表达了关切，其中也包括俄战机侵入土耳其领空。