俄罗斯抗议是"积极信号"--白宫

路透华盛顿12月12日电---美国白宫周一表示，周末在莫斯科和俄罗斯全境发生的抗议示威是俄罗斯走向民主的良好迹象，因俄罗斯政府允许示威活动发生。

美国白宫发言人卡尼(Jay Carney)对记者表示："莫斯科和俄罗斯其他城市上周六发生的示威活动，向所有支持民主进程的人传达出一个非常积极的信号。俄罗斯政府允许举行示威，且未对其干预。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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