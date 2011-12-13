俄罗斯抗议是"积极信号"--白宫

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿12月12日电---美国白宫周一表示，周末在莫斯科和俄罗斯全境发生的抗议示威是俄罗斯走向民主的良好迹象，因俄罗斯政府允许示威活动发生。
美国白宫发言人卡尼(Jay Carney)对记者表示："莫斯科和俄罗斯其他城市上周六发生的示威活动，向所有支持民主进程的人传达出一个非常积极的信号。俄罗斯政府允许举行示威，且未对其干预。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。