俄罗斯否认与美国再陷“间谍门”

路透莫斯科10月4日电（记者 Nastassia Astrasheuskaya/Maria Tsvetkova）---俄罗斯周四称，美国所指控的向俄罗斯走私军事技术的组织与克里姆林宫没有任何关系。

美国司法部周三表示，捣毁了一个旨在向俄罗斯军方和间谍机构非法获取美国制造的微电子零件的网络，并起诉了11人。

俄罗斯外交部对此表示惊讶。

“这是犯罪性质的指控，和情报活动没有任何关系，”俄罗斯副外长Sergei Ryabkov对俄罗斯新闻机构说道。

俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich指出，美国已通知俄罗斯，指控是犯罪性质的，与间谍活动无关。

“我们将调查究竟发生了什麽以及俄罗斯公民被控告了哪些罪名。”

Lukashevich表示，美国当局并“没有恰当地通知”俄罗斯有关逮捕俄罗斯公民的事情。俄罗斯外交官正在试图接触他们，一名领事已经在法庭见到了其中一位被捕的俄罗斯公民。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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