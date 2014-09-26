美军高官称对俄“冷战式”行为表关切

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿9月25日 - 美军太平洋司令部司令、海军上将洛克利尔(Samuel Locklear)对俄罗斯远程轰炸机在美国领空附近飞行表示关切，称之为“冷战式”活动。
上周俄罗斯“Bear”远程轰炸机曾接近美国和加拿大领空，此后美加两国均派出战机紧急升空实施拦截。
洛克利尔告诉记者：“在过去10年左右没怎么见过（俄罗斯）远程飞机（在美国领空附近）飞行，现在的情况值得关切。我们正非常严密地加以关注。”
美国与俄罗斯在乌克兰危机问题上存在严重分歧，乌克兰危机已导致俄罗斯与西方国家关系降至冷战以来低谷。
洛克利尔称，俄罗斯远程轰炸机侵入美国的防空识别区，是冷战式行为。防空识别区是一国领空之外所划定的空域范围，以便留出预警时间，保卫国家空防安全。
他说：“作为军人，这是我们必须关心的。我们必须加以思考，并考虑这对地区安全以及我们的国土安全意味着什么。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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