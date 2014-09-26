美军高官称对俄“冷战式”行为表关切

路透华盛顿9月25日 - 美军太平洋司令部司令、海军上将洛克利尔(Samuel Locklear)对俄罗斯远程轰炸机在美国领空附近飞行表示关切，称之为“冷战式”活动。

上周俄罗斯“Bear”远程轰炸机曾接近美国和加拿大领空，此后美加两国均派出战机紧急升空实施拦截。

洛克利尔告诉记者：“在过去10年左右没怎么见过（俄罗斯）远程飞机（在美国领空附近）飞行，现在的情况值得关切。我们正非常严密地加以关注。”

美国与俄罗斯在乌克兰危机问题上存在严重分歧，乌克兰危机已导致俄罗斯与西方国家关系降至冷战以来低谷。

洛克利尔称，俄罗斯远程轰炸机侵入美国的防空识别区，是冷战式行为。防空识别区是一国领空之外所划定的空域范围，以便留出预警时间，保卫国家空防安全。

他说：“作为军人，这是我们必须关心的。我们必须加以思考，并考虑这对地区安全以及我们的国土安全意味着什么。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。