美军高官称对俄“冷战式”行为表关切

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月25日 - 美军太平洋司令部司令、海军上将洛克利尔(Samuel Locklear)对俄罗斯远程轰炸机在美国领空附近飞行表示关切，称之为“冷战式”活动。
上周俄罗斯“Bear”远程轰炸机曾接近美国和加拿大领空，此后美加两国均派出战机紧急升空实施拦截。
洛克利尔告诉记者：“在过去10年左右没怎么见过（俄罗斯）远程飞机（在美国领空附近）飞行，现在的情况值得关切。我们正非常严密地加以关注。”
美国与俄罗斯在乌克兰危机问题上存在严重分歧，乌克兰危机已导致俄罗斯与西方国家关系降至冷战以来低谷。
洛克利尔称，俄罗斯远程轰炸机侵入美国的防空识别区，是冷战式行为。防空识别区是一国领空之外所划定的空域范围，以便留出预警时间，保卫国家空防安全。
他说：“作为军人，这是我们必须关心的。我们必须加以思考，并考虑这对地区安全以及我们的国土安全意味着什么。”（完）
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。