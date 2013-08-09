美俄高官周五举行会谈 寻求维持两国工作关系

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿8月8日（记者 Lesley Wroughton/Phil Stewart） - 尽管美俄政治氛围降至冷战结束以来的最低点，但两国外长和防长周五在华盛顿举行会谈时将会寻求维持工作关系。
美国总统奥巴马本周宣布取消与俄罗斯总统普京在莫斯科的会晤，最终令近年来美国推动的“重置”美俄关系行动陷入暂停状态。
俄罗斯准许爱德华·斯诺登在本国避难，是导致奥巴马取消与普京会晤的原因。斯诺登是美国国家安全局承包商的前雇员，曝光了美国的秘密监控项目并从美国逃走，美国政府因此事尴尬不已。
美国知名共和党参议员麦凯恩（John McCain）和格雷厄姆（LindseyGraham）曾寻求就此事作出更强硬回应，呼吁北约授予格鲁吉亚成员国身份，作为应对俄罗斯激进新政策的一部分。
但美国高官强调，有必要维持与俄罗斯的合作。
“我们得明白一点，（美俄）关系仍很重要，”白宫发言人卡尼周四说道。“我们与俄罗斯有许多重要事情要做，我们与俄罗斯有许多问题需要接触。”
美国国务卿克里和国防部长哈格尔周五将与俄罗斯外长拉夫罗夫及国防部长绍伊古举行会谈。美国官员预计会谈不会取得突破，但他们指出尽管当前的摩擦本身十分严重，但双方仍作出了继续会谈的非常决定。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。