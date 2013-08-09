美俄高官周五举行会谈 寻求维持两国工作关系

路透华盛顿8月8日（记者 Lesley Wroughton/Phil Stewart） - 尽管美俄政治氛围降至冷战结束以来的最低点，但两国外长和防长周五在华盛顿举行会谈时将会寻求维持工作关系。

美国总统奥巴马本周宣布取消与俄罗斯总统普京在莫斯科的会晤，最终令近年来美国推动的“重置”美俄关系行动陷入暂停状态。

俄罗斯准许爱德华·斯诺登在本国避难，是导致奥巴马取消与普京会晤的原因。斯诺登是美国国家安全局承包商的前雇员，曝光了美国的秘密监控项目并从美国逃走，美国政府因此事尴尬不已。

美国知名共和党参议员麦凯恩（John McCain）和格雷厄姆（LindseyGraham）曾寻求就此事作出更强硬回应，呼吁北约授予格鲁吉亚成员国身份，作为应对俄罗斯激进新政策的一部分。

但美国高官强调，有必要维持与俄罗斯的合作。

“我们得明白一点，（美俄）关系仍很重要，”白宫发言人卡尼周四说道。“我们与俄罗斯有许多重要事情要做，我们与俄罗斯有许多问题需要接触。”

美国国务卿克里和国防部长哈格尔周五将与俄罗斯外长拉夫罗夫及国防部长绍伊古举行会谈。美国官员预计会谈不会取得突破，但他们指出尽管当前的摩擦本身十分严重，但双方仍作出了继续会谈的非常决定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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