（修正）麦凯恩有意提议全面禁止美国军方使用俄罗斯火箭发动机

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
（修正标题措辞）
路透华盛顿12月9日（记者 Andrea Shalal） - 美国参议院军事委员会主席麦凯恩在周三被公开的信件中称，对于已经批准的禁止美军使用俄罗斯火箭发动机的例外情况，参议院军事委员会可能予以废除。
麦凯恩还指控洛克希德马丁(LMT.N)与波音(BA.N)的合资企业United Launch Alliance（ULA）试图操纵国会。
麦凯恩在给国防部长卡特的信中呼吁冻结向ULA支付特定款项，称该公司提出“不恰当的”、“可疑的”主张，寻求解除使用俄罗斯RD-180发动机的禁令，该发动机用于ULA的Atlas 5火箭。
麦凯恩表示，ULA上周宣布不竞标下一次美国空军全球定位系统卫星发射，将机会拱手让给民间企业SpaceX，目的是迫使国会放宽已经通过的俄罗斯发动机禁令，去年克里米亚被并入俄罗斯后美国国会通过该禁令。
“我强烈认为这样的手段不恰当，意在支持国会中颠覆授权程序的努力，”麦凯恩对卡特称。“鉴于这些行为以及ULA不竞标Phase IA发射的决定，参议院军事委员会将需要评估对使用俄罗斯火箭发动机进行全面禁止。”
一名国会助理表示这意味着参议院军事委员会可能寻求废除2015年通过的例外情况。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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