美国称俄战机向美侦察机做挑衅性动作 俄方回应称与事实不符

路透莫斯科4月17日 - 美国欧洲司令部周日称，一架俄罗斯战机在一架于波罗的海上空飞行的美国侦察机附近做出挑衅性动作。俄罗斯军方对该说法予以反驳。

美国欧洲司令部发言人Danny Hernandez回复CNN的问题时称，这起事件发生在周四，一架俄罗斯苏-27战机在离美国RC-135飞机50英尺距离内飞行时，“做出了不稳定且具挑衅性的动作”。

该发言人称，美方已经向俄方提出抗议。“飞行员的这种不安全且不专业的行为，可能导致两国间的紧张关系出现不必要的升级。”该发言人称。

俄方对相关说法予以驳斥，表示“与事实不符”。俄方称，在侦察到波罗的海上空有不明高速目标前往本国边境后，其防空部门不得不派出一架战机紧急升空。

俄罗斯国防部发言人Igor Konashenkov在声明中称，美国侦察机与俄罗斯苏-27“对视”后，调整航向飞离俄罗斯边境。

该发言人还称，俄罗斯战机的飞行“严格遵守国际法，没有出现紧急情况”。

两天前，两架俄罗斯苏-24轰炸机在波罗的海飞经美国“唐纳德·库克号”导弹驱逐舰时，作模拟攻击姿态。一位美国官员称这是近期最具挑衅性的情况之一。（完）