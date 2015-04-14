美国抗议侦察机遭俄战机“草率”拦截

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月13日 - 美国周一称，就俄罗斯战机在国际空域“草率”地以不安全的方式拦截美国侦察机一事向俄罗斯当局表示关切。美俄紧张关系再添新迹象。

这起事件发生在4月7日，当时一架俄罗斯苏-27侧卫（Flanker）飞机在波罗的海上空拦截一架美国RC-135U侦察机，并且做出了五角大楼所称的不安全的空中动作。

五角大楼发言人沃伦（Steve Warren）称，俄罗斯飞机在美国飞机前方做了一个横滚动作，向美国飞行员展示了机腹携带的武器。沃伦称，这架俄罗斯飞机有与美国飞机相撞的危险。

“不确定该飞行员为何如此草率，可能是他没有接受过很好的培训，也有可能是他想有所证明。无论如何，这都是一起相当孤立的事件，”沃伦说。

俄罗斯与西方国家的关系因俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色以及俄罗斯将克里米亚纳入本国版图而恶化。俄罗斯在波罗的海地区的军事活动增多，令其与西方的关系更趋紧张。

“单个飞行员这种不安全且不专业的做法，可能会令两国之间的紧张关系出现不必要的升级，”五角大楼发言人Eileen Lainez称。