博客：美俄互相猜忌 合作打击“伊斯兰国”可能性低

奥巴马与普京的资料图片。 REUTERS/Kevin Lamarque

作者 Lesley Wroughton/Matt Spetalnick

美国官员称，美国和俄罗斯都将“伊斯兰国”武装视为敌人，但两国难以消除互相猜忌，无法在如何共同应对“伊斯兰国”威胁方面达成共识，因此俄罗斯不大可能参与美国领导的打击行动。

官员指出，美俄之间的分歧很大。俄罗斯怀疑美国隐秘动机是铲除叙利亚总统阿萨德。而只要俄罗斯坚持称美国在叙利亚打击“伊斯兰国”的行动需要叙利亚和联合国批准，美国就拒绝考虑与俄罗斯合作。

美国官员表示，从在联合国的高层会谈、到在莫斯科的非正式接触，种种外交努力都未能打消双方疑虑。受乌克兰危机影响，美俄关系已跌至冷战以来低谷。

“俄罗斯的立场是‘这（袭击行动）必须获得叙利亚政府批准或通过联合国’，我们不接受这点，这是俄罗斯加入（袭击行动）的主要障碍。”一名美国高官匿名对路透说。

“如果俄罗斯认为他们能够以某种方式改变美国的政策，那么这是不可能的。”

俄罗斯并不同情在伊拉克和叙利亚攻城掠地、目前遭到美国等国空袭的“伊斯兰国”武装，但鉴于俄罗斯与叙利亚的关系，美俄在磋商合作打击“伊斯兰国”方面存在难度。

俄罗斯未加入反“伊斯兰国”联盟，这加大了美国行动的复杂度，使得美国难以遏制俄罗斯武器流入叙利亚。美国一方面带头在叙利亚进行空袭，另一方面在武装反阿萨德的反抗力量。

俄罗斯一直试图加强在中东的外交和经济影响力，是叙利亚常规武器的主要来源，在叙利亚近四年的内战中给予阿萨德重要支持，并阻止西方国家对阿萨德实施制裁。

美国则支持寻求推翻阿萨德的温和派叛军，若未来要在叙利亚对“伊斯兰国”进行地面打击，这些叛军可能发挥主要作用。美国政府指责阿萨德侵犯人权，称绝不会请求阿萨德批准其空袭行动。

这些因素决定了美俄几乎不可能合作打击叙利亚境内的“伊斯兰国”，但美国官员仍认为美俄两国有可能在另一方面达成共识：协助伊拉克政府在伊拉克打击“伊斯兰国”。不过即使是在伊拉克，美俄联合行动也几乎不可能。

“美国和俄罗斯在挫败‘伊斯兰国’这样的暴力极端主义方面有共同利益。”美国国务院一名高官指出。

**猜忌难消**

熟悉美俄磋商情况的美国官员透露，近几周的美俄私下会谈中，明显可以看出俄方对阿萨德的命运非常敏感。官员们称，美国总统奥巴马8月宣布在伊拉克对‘伊斯兰国’实施空袭后，美国政府官员就开始向俄罗斯暗示下一个将是叙利亚。

他们说，美国国务卿克里9月15日在一次关于伊拉克问题的会议间隙，对俄罗斯外长拉夫罗夫传递了这样的讯息。

美国官员透露，当时克里承诺美国不会直接打击阿萨德或阿萨德的军队。本周三在联合会会面时，双方再次讨论了相关议题。

“但什么都没能改变。”一名美国高官说。

俄罗斯外长拉夫罗夫周五在联合国的一次新闻发布会上，质疑美国在叙利亚实施空袭的合法性。

俄罗斯一直警告称，美国支持叙利亚国内反阿萨德的叛军，可能产生不良后果。而美国加强对叙利亚温和派叛军进行训练和武装的计划，更加深了俄方的不安。

尽管如此，若美国打击“伊斯兰国”取得成功，俄罗斯也可能从中受益。“伊斯兰国”有武装分子来自俄罗斯北高加索地区，该地区以穆斯林为主，激进分子常常诉诸暴力、寻求建立伊斯兰国家。

北高加索的流血冲突根源是前苏联解体后的两次车臣战争。如果这些“伊斯兰国”武装分子返回北高加索，可能对俄罗斯构成安全威胁。

美国官员表示，美国并未明确请求俄罗斯加入联盟，或共同打击“伊斯兰国”；俄罗斯也没有提出这么做。但美国官员知道俄罗斯在中东问题上的重要性。

美国政府高官表示，在叙利亚和伊拉克问题上，俄罗斯无疑发挥重要作用，但究竟会是什么样的作用仍需拭目以待。

消息人士透露，上周美国和俄罗斯经常为政府出谋划策的外交政策专家在莫斯科私下会面，寻求就打击“伊斯兰国”达成共识。

消息人士称，俄方代表团表示有兴趣进行反恐合作，包括情报共享，但由于双方互相不信任，最终未达成实质性共识。

杂志《全球事务中的俄罗斯》主编卢科亚诺夫（Fyodor Lukyanov）称，在打击“伊斯兰国”的行动中，俄罗斯发挥的作用将仅限于对伊拉克和叙利亚政府提供协助。莫斯科目前已向两国安全力量供应武器。

卢科亚诺夫说：“俄罗斯没意愿、没计划、也没兴趣参加美国领导的任何行动。”他还是克里姆林宫一外交政策顾问小组的负责人。