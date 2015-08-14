版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 13:00 BJT

克里与拉夫罗夫通话 对乌克兰东部冲突升级表示严重关切

路透华盛顿8月13日 - 美国国务院称，国务卿克里周四与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，向后者表达了对乌克兰东部分离主义分子袭击活动急剧上升的“严重关切”，并敦促冲突双方立刻停火。

克里的话表明美国对乌克兰东部暴力活动不断升级日益担忧。

2月中旬在明斯克签署的协议并未令乌克兰东部的暴力活动停止，只是起到了缓和作用。乌克兰政府与亲俄分离主义分子时常指责对方违反停火协议条款，且几乎每天都有伤亡报告。

“国务卿对乌克兰东部分离主义分子袭击活动急剧上升表示严重关切，敦促立即停火并全面执行明斯克协议的条款，”美国务院在声明中表示。

莫斯科指责乌克兰当局应为近期的暴力活动升级负责。俄罗斯外交部在克里与拉夫罗夫通话后发表声明称，拉夫罗夫强调基辅必须遵守明斯克协议并“停止武装挑衅”。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐