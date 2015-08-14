克里与拉夫罗夫通话 对乌克兰东部冲突升级表示严重关切

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透华盛顿8月13日 - 美国国务院称，国务卿克里周四与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，向后者表达了对乌克兰东部分离主义分子袭击活动急剧上升的“严重关切”，并敦促冲突双方立刻停火。
克里的话表明美国对乌克兰东部暴力活动不断升级日益担忧。
2月中旬在明斯克签署的协议并未令乌克兰东部的暴力活动停止，只是起到了缓和作用。乌克兰政府与亲俄分离主义分子时常指责对方违反停火协议条款，且几乎每天都有伤亡报告。
“国务卿对乌克兰东部分离主义分子袭击活动急剧上升表示严重关切，敦促立即停火并全面执行明斯克协议的条款，”美国务院在声明中表示。
莫斯科指责乌克兰当局应为近期的暴力活动升级负责。俄罗斯外交部在克里与拉夫罗夫通话后发表声明称，拉夫罗夫强调基辅必须遵守明斯克协议并“停止武装挑衅”。(完)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)