俄罗斯杜马通过针对美国《马格尼茨基法案》的报复性法案

路透莫斯科12月14日(记者 Alissa de Carbonnel) - 俄罗斯周五向着立法禁止违反人权的美国人进入俄罗斯境内迈进一步。当天，美国总统奥巴马签署《马格尼茨基法案》(Magnitsky Act)。

就在奥巴马签署《马格尼茨基法案》数小时前，俄罗斯国家杜马几乎全票通过了上述报复性法案。俄方法案共需要三次投票通过后成为立法，这是第一次投票，随后将在俄罗斯议会上院进行投票。

俄罗斯反腐律师谢尔盖·马格尼茨基(Sergei Magnitsky)2009年死于莫斯科狱中，引发了国际社会的愤慨。

《马格尼茨基法案》拒绝对那些被控违反人权的俄罗斯人发放签证，并冻结他们在美国的资产。

俄罗斯的这个报复性法案将拒绝向侵犯海外俄罗斯公民权益的美国人入境，并没收其资产、禁止其在俄罗斯经商。

在关于法案的讨论中，俄罗斯四个党派均表示支持该法案。这在俄罗斯政治中十分罕见，因俄罗斯共产党和公正俄罗斯党常常与执政的统一俄罗斯党(United Russia)意见不一。

统一俄罗斯党资深议员Vladimir Vasiliyev表示：“我们将作出友好回应。最悲哀的在于，美国的鹰派，冷战鹰派再次胜出。”该党在杜马占绝对多数。

公正俄罗斯党负责人Alexander Tarnavsky称：“《马格尼茨基法案》只是干预我国内政的一个借口。”

该争端或使美俄两国关系的复苏变得更难。自2009年奥巴马声称“重启”两国关系以来，美俄关系一度有所改善。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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