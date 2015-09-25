奥巴马与普京将于下周会晤 美俄对会谈首要议题存有歧见

路透华盛顿/莫斯科9月24日 - 美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京将于周一在纽约举行双边会谈，但美俄在会谈的首要议题上存在分歧。

白宫坚称，会谈将聚焦于乌克兰东部冲突。

克里姆林宫则称，会谈将聚焦于叙利亚问题。俄罗斯近几周增强了在叙利亚的军事存在，派出了战机、坦克和其它装备支持叙利亚总统阿萨德。

普京发言人Dmitry Peskov对记者表示：“（会谈的）首要议题当然将是叙利亚。”被问及会谈是否将讨论乌克兰东部冲突问题时，他说道：“如果时间允许的话。”

“会有时间的，”奥巴马发言人欧内斯特（Josh Earnest）在华盛顿举行的记者会上表示。欧内斯特淡化了会议可能产生任何“重大公告”的可能性。

对于是哪方要求召开的会议，双方的说法也不一样。俄罗斯称，会议是“双方一致要求”举行的，但欧内斯特称，会议是在普京的要求下举行的。欧内斯特称，由于经济制裁的冲击，俄罗斯“更迫切”想与美国对话。

白宫官员称，奥巴马将在会上敦促普京澄清俄罗斯在叙利亚的军事存在将如何有助于打击“伊斯兰国”。

“外界有许多猜测，现在俄罗斯是时候澄清其将如何在多国共同打击‘伊斯兰国’的行动中作出积极贡献，”白宫国家安全委员会对俄高级负责人塞莱斯特·维兰德（Celeste Wallander）说道。

维兰德表示，俄罗斯称其近期增强在叙利亚的军事存在是为了打击‘伊斯兰国’的说法“不太说得通”。

维兰德称，奥巴马亦将敦促普京履行2月作出的年底前从乌克兰撤军的承诺。（完）