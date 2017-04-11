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时事要闻 | 2017年 4月 11日 星期二 18:33 BJT

美国务卿蒂勒森即将访俄 俄方称极度担心美国打击朝鲜

路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯外交部周二表示，希望俄方与美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在莫斯科的会晤富有成果，但称美国对朝鲜的立场让俄罗斯感到极为担忧。

蒂勒森将于周三与俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)会晤。

俄罗斯外交部在有关蒂勒森访问的声明中称，俄方极其担心美国可能决定对朝鲜采取单边军事行动。(完)

(编译 王琛；审校 艾茂林)

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