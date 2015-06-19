美国高级外交官称俄导弹计划有“炫耀效果”，现实远非如此

(本文由路透中文网编译提供)

路透布拉格6月18日 - 美国国务院负责欧洲事务的助理国务卿纽兰（Victoria Nuland）对俄罗斯总统普京日前表示今年俄核武库将新增逾40枚洲际导弹的说法不以为然。

“公开发表这样的声明显然具有炫耀效果，”纽兰在捷克首都访问时对记者称。

“当我们看俄罗斯国内实际作法时，情况远非如此，”她说道。

当被问及俄罗斯的计划时，纽兰称，莫斯科当局正在对一些现有的导弹进行现代化升级，俄应坚决遵守军备控制协议规定的限制。

纽兰称，“我们将极其密切地关注相关事态发展。”

当被问及美国计划在与俄罗斯接壤的北约盟国存放坦克和重型武器问题时，纽兰称正在考虑有关选项，以让北约盟国“感到安心”。(完)