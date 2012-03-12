奥巴马首次致电祝贺普京当选俄总统

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透华盛顿3月9日电---美国白宫发表声明称，美国总统奥巴马周五致电普京，祝贺其当选俄罗斯总统，双方就伊朗、叙利亚和导弹防御等问题交换了意见。
奥巴马三年前就职时，将“重启”美俄关系列为外交关系要务之一。奥巴马与即将离任的俄总统梅德韦杰夫拥有稳固的工作关系。
白宫声明称：“奥巴马总统和普京同意，未来几年应成功实现美俄关系重启。”
除了将伊朗和俄罗斯加入世界贸易组织（WTO）列为合作领域外，白宫声明还称，奥巴马和普京同意继续讨论双方存在分歧的领域，包括叙利亚和导弹防御体系问题。
俄罗斯官方数据显示，普京在选举中以超过63%的得票率获胜，但国际独立监测机构称，选举刻意向普京倾斜。
美国新任驻俄大使、白宫前官员麦克福尔（Michael McFaul）周一在Twitter上写道，他对被拘留的俄罗斯反普京抗议者表示担忧。
今年5月，八国集团（G8）峰会将在位於美国马里兰州的总统度假地戴维营举行，届时奥巴马和普京将举行会晤。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。