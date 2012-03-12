奥巴马首次致电祝贺普京当选俄总统

路透华盛顿3月9日电---美国白宫发表声明称，美国总统奥巴马周五致电普京，祝贺其当选俄罗斯总统，双方就伊朗、叙利亚和导弹防御等问题交换了意见。

奥巴马三年前就职时，将“重启”美俄关系列为外交关系要务之一。奥巴马与即将离任的俄总统梅德韦杰夫拥有稳固的工作关系。

白宫声明称：“奥巴马总统和普京同意，未来几年应成功实现美俄关系重启。”

除了将伊朗和俄罗斯加入世界贸易组织（WTO）列为合作领域外，白宫声明还称，奥巴马和普京同意继续讨论双方存在分歧的领域，包括叙利亚和导弹防御体系问题。

俄罗斯官方数据显示，普京在选举中以超过63%的得票率获胜，但国际独立监测机构称，选举刻意向普京倾斜。

美国新任驻俄大使、白宫前官员麦克福尔（Michael McFaul）周一在Twitter上写道，他对被拘留的俄罗斯反普京抗议者表示担忧。

今年5月，八国集团（G8）峰会将在位於美国马里兰州的总统度假地戴维营举行，届时奥巴马和普京将举行会晤。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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