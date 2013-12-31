美国关注索契冬奥会的安全威胁 愿为俄方提供帮助

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Mark Hosenball

路透华盛顿12月30日 - 美国政府担心伊斯兰武装分子可能准备进行袭击以破坏2月在俄罗斯索契举行的冬奥会，表示愿在安保问题上与俄罗斯进行更密切的合作。

俄罗斯伏尔加格勒市过去两天接连发生两起爆炸袭击，造成几十人死亡，引发了外界对索契冬奥会安全的担忧。

美国国务院一位官员称，一个武装组织发出明确的直接威胁，扬言要破坏索契冬奥会。还有官员称，接近索契的地区属于俄罗斯目前最易受到伊斯兰武装分子袭击和出现其他骚乱的地区之一。

“我们与俄罗斯的关系中有明确的敏感地带，但加强冬奥会安全和更广泛地改善反恐努力属于符合共同利益的领域，”一位美国官员说。

“伏尔加格勒爆炸事件凸显了威胁（的严重性），表明（我们）有必要与俄罗斯携手合作，以确保参与和参加索契冬奥会的美国公民的安全，”该官员说。

美国安全官员称，美国政府对伏尔加格勒的爆炸事件并不感到意外，他们预料到在索契冬奥会临近前可能会发生此类袭击。

该官员称，美国和俄罗斯当局已就索契冬奥会的安保准备工作就行了广泛的交流。美国预计会与俄罗斯分享他们收集的可能威胁索契冬奥会的情报。

“我们正在采取诸多与索契冬奥会相关的安全预防措施，”美国国务院一位官员周一称。（完）