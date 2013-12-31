美国关注索契冬奥会的安全威胁 愿为俄方提供帮助

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Mark Hosenball
路透华盛顿12月30日 - 美国政府担心伊斯兰武装分子可能准备进行袭击以破坏2月在俄罗斯索契举行的冬奥会，表示愿在安保问题上与俄罗斯进行更密切的合作。
俄罗斯伏尔加格勒市过去两天接连发生两起爆炸袭击，造成几十人死亡，引发了外界对索契冬奥会安全的担忧。
美国国务院一位官员称，一个武装组织发出明确的直接威胁，扬言要破坏索契冬奥会。还有官员称，接近索契的地区属于俄罗斯目前最易受到伊斯兰武装分子袭击和出现其他骚乱的地区之一。
“我们与俄罗斯的关系中有明确的敏感地带，但加强冬奥会安全和更广泛地改善反恐努力属于符合共同利益的领域，”一位美国官员说。
“伏尔加格勒爆炸事件凸显了威胁（的严重性），表明（我们）有必要与俄罗斯携手合作，以确保参与和参加索契冬奥会的美国公民的安全，”该官员说。
美国安全官员称，美国政府对伏尔加格勒的爆炸事件并不感到意外，他们预料到在索契冬奥会临近前可能会发生此类袭击。
该官员称，美国和俄罗斯当局已就索契冬奥会的安保准备工作就行了广泛的交流。美国预计会与俄罗斯分享他们收集的可能威胁索契冬奥会的情报。
“我们正在采取诸多与索契冬奥会相关的安全预防措施，”美国国务院一位官员周一称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。