美国将在明年取代俄罗斯成全球最大产油国--IEA

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透伦敦10月11日 - 国际能源署(IEA)周五表示，美国将在明年取代俄罗斯，成为全球最大的产油国，因其页岩油重塑全球能源版图。
数日前，美国政府的数据显示，美国石油产量飙升从而得以大幅减少进口，并将全球最大石油进口国之头衔拱手让给中国。
IEA在月度报告写道，“美国重新掌控驱动增长的地位，又再现数十年前光景。”
“最后两个季度的石油日产量达到逾1,000万桶，为数十年来最高，该国将在2014年第二季，取代俄罗斯成为最大的非OPEC产油国，而这还没有计入生物燃料和炼厂的增长,”IEA称。
IEA称，美国产量的增长将令非OPEC国家2014年的总石油日供给增长170万桶，并在第二季达到190万桶的峰值，为1970年代以来的最高年度增幅。
这种强劲的增长将抵消OPEC产出的大扰动，并对油价形成缓冲，否则油价可能会升至远高于目前每桶110美元的水平。
OPEC原油日供给近两年来首次跌破3,000万桶，主要是由于利比亚和伊拉克产出的急剧下滑，不过沙特石油日产出连续第三个月超过1,000万桶。(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。