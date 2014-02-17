六成美国人反感俄罗斯--调查

路透华盛顿2月13日（记者 Susan Heavey） -根据日前公布的盖洛普调查，在俄罗斯准备举办索契冬奥会之际，美国民众对俄罗斯的看法呈“数年来的最糟水平”。

调查显示，美国接近三分之二的受访民众对俄罗斯及俄总统普京持“反感”看法。

虽然索契冬奥会受到恐怖袭击威胁、俄罗斯反同法案也遭到抗议，但除了因雪情引发一些抱怨以及住宿设施糟糕和流浪狗问题引发关注以外，索契冬奥会到现在一直进展顺利。

尽管如此，受访的1,018名美国成年人中，仍有60%对俄罗斯持反感态度，持好感的比例只占34%。对普京持“反感”态度的比例也大致如此。调查是在2月6-9日进行的，正值索契冬奥会开幕之际。

盖洛普执行编辑ArtSwift写道，自普京1999年首次成为俄罗斯总统以来进行的有关对普京看法的四次调查中，这次是“最高的负面评价”。

根据盖洛普数据，2012年大约有44%的美国民众对俄罗斯持反感态度。

美俄关系因俄罗斯与叙利亚的关系、准许斯诺登在本国避难及其他问题变得紧张。近期，普京因禁止在未成年人中宣传同性恋的法案而饱受诟病。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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