六成美国人反感俄罗斯--调查

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月13日 - 根据日前公布的盖洛普调查，在俄罗斯准备举办索契冬奥会之际，美国民众对俄罗斯的看法呈“数年来的最糟水平”。
调查显示，美国接近三分之二的受访民众对俄罗斯及俄总统普京持“反感”看法。
虽然索契冬奥会受到恐怖袭击威胁、俄罗斯反同法案也遭到抗议，但除了因雪情引发一些抱怨以及住宿设施糟糕和流浪狗问题引发关注以外，索契冬奥会到现在一直进展顺利。
尽管如此，受访的1,018名美国成年人中，仍有60%对俄罗斯持反感态度，持好感的比例只占34%。对普京持“反感”态度的比例也大致如此。调查是在2月6-9日进行的，正值索契冬奥会开幕之际。
盖洛普执行编辑Art Swift写道，自普京1999年首次成为俄罗斯总统以来进行的有关对普京看法的四次调查中，这次是“最高的负面评价”。
根据盖洛普数据，2012年大约有44%的美国民众对俄罗斯持反感态度。
美俄关系因俄罗斯与叙利亚的关系、准许斯诺登在本国避难及其他问题变得紧张。近期，普京因禁止在未成年人中宣传同性恋的法案而饱受诟病。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12