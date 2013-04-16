奥巴马和普京未来数月将举行两轮会谈

路透华盛顿4月15日 - 美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京周一安排会在未来数月中举行两轮会谈，旨在解决解近几个月来因人权问题引发的对峙，并寻求在伊朗、叙利亚和朝鲜等问题上达成共识。

声明称奥巴马和普京将在原定6月在北爱尔兰的八国集团峰会期间举行会晤的基础上增加9月初的一次会晤，两人希望从重启修缮两国关系的动力，尽管两国关系因美国方面的“马格尼茨基法案”(Magnitsky List)而紧张。

该法案以俄罗斯律师谢尔盖·马格尼茨基(Sergei Magnitsky)的名字命名。马格尼茨基2009年死于莫斯科监狱中，他的去世令美俄关系紧张。

根据美国国会去年底通过的《马格尼茨基法案》，奥巴马上周禁止18名俄罗斯人入境并冻结他们在美资产。俄罗斯也采取报复性措施，禁止18名美国人进入俄罗斯。

白宫发言人卡尼(Jay Carney)表示：“解决此事的一个办法是俄罗斯政府采取行动并进行调查，对那些需要为马格尼茨基先生之死负责的人予以惩处。”

白宫国家安全委员会在一份声明中宣布两国领导人将举行两轮会谈。奥巴马国家安全顾问多尼伦(Tom Donilon)在与普京和俄罗斯官员在莫斯科的会谈中发表了此份声明。

卡尼表示，多尼伦在会晤期间向普京转交了一封奥巴马的信函。

“我们知道，我们有分歧，我们对于这些分歧也非常清楚和坦率，我们就这些分歧与俄罗斯官员进行了接触。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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