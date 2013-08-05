美参议员：普京的表现像是“学校里的小霸王”

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿8月4日(记者 Caren Bohan) - 美国民主党重量级参议员舒默(Charles Schumer)周日表示，美俄关系已恶化，呼吁美国总统奥巴马考虑让原定下月在圣彼得堡举行的20国集团峰会另行择地举行。
舒默指责称，俄罗斯总统普京通过给予爱德华·斯诺登政治庇护，试图与美国进行对抗。舒默是参议院民主党阵营排名第三的重量级人物，也是奥巴马的亲密盟友。
舒默在CBS脱口秀节目"Face the Nation"上说：“普京总统的行为就像是学校里的小霸王。按照我的经验，除非你勇敢面对，否则他们的要求会越来越多。”
他表示，奥巴马应该取消下月在莫斯科与普京会面的计划。奥巴马计划下月在前往俄罗斯时出席G20峰会时与普京会面。
舒默还表示，他还呼吁奥巴马“敦促我们的盟友，如果可能的话”让G20峰会从圣彼得堡迁址，到另外一个国家举行。
在俄罗斯批准斯诺登入俄避难申请后，白宫方面对奥巴马参加G20峰会时是否会在莫斯科停留未给出明确答案。
舒默表示，由于斯诺登事件，“美俄关系比冷战以来的任何时候都更要糟糕。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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