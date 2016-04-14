俄罗斯称飞越美驱逐舰的俄战机遵守所有安全规则--俄媒

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透莫斯科4月14日 - 国际文传电讯社周四援引俄罗斯国防部发言人卡纳申科夫（Igor Konashenkov）称，周二在波罗的海飞经美国一艘导弹驱逐舰的两架俄“苏-24”战机的机组人员遵守了所有安全规则。
美国军方称，两架俄罗斯战机周二在波罗的海飞经美国“唐纳德·库克号”导弹驱逐舰时，作模拟攻击姿态。一位美国官员称这是近期最具侵略性的情况之一。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。