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时事要闻 | 2016年 4月 14日 星期四 17:26 BJT

俄罗斯称飞越美驱逐舰的俄战机遵守所有安全规则--俄媒

路透莫斯科4月14日 - 国际文传电讯社周四援引俄罗斯国防部发言人卡纳申科夫（Igor Konashenkov）称，周二在波罗的海飞经美国一艘导弹驱逐舰的两架俄“苏-24”战机的机组人员遵守了所有安全规则。

美国军方称，两架俄罗斯战机周二在波罗的海飞经美国“唐纳德·库克号”导弹驱逐舰时，作模拟攻击姿态。一位美国官员称这是近期最具侵略性的情况之一。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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