美军称俄战机在波罗的海以模拟攻击姿态飞越美方驱逐舰

美国军方提供的资料图片显示一架似乎属于俄罗斯的苏-24战机从美军“唐纳德·库克号”导弹驱逐舰很近的距离飞过。 REUTERS/US Navy/Handout via Reuters

路透华盛顿4月13日（记者 Phil Stewart） - 美国军方称，两架俄罗斯战机周二在波罗的海飞经美国“唐纳德·库克号”导弹驱逐舰时，作模拟攻击姿态。一位美国官员称这是近期最具侵略性的情况之一。

美国官员称，俄罗斯的这两架“苏-24”战机11次飞越美方驱逐舰，因距离非常近，在水中激起尾流。美方官员称，未看到俄方战机携带武器。

此外一架俄罗斯“卡-27”直升机亦七次飞经这艘驱逐舰，并拍摄照片。距离该地区最近的俄罗斯领土约在70海里外。

要求匿名的美国官员称：“他们（美方）试图通过无线电向对方喊话，对方未予答复。” 这名官员补充道，美方驱逐舰当时是在国际水域。

美国军方周三发布了此次事件的照片和视频。其中一张照片显示一架“苏-24”以非常低的高度飞经美方驱逐舰。

美国白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）说：“此次事件完全有悖在国际水域或国际空域相互接近时的专业军事行为规范。”

美国国防官员称，“唐纳德·库克号”的指挥官认为周二的事件“不安全且不专业”。

之前周一也有两架“苏-24”战机约20次飞越这艘美方驱逐舰，距离船舰不到1,000米，飞行高度约30米。（完）