美俄就敦促叙利亚放弃化武的联合国决议草案达成一致

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透联合国9月26日 - 美国和俄罗斯周四就一项旨在清除叙利亚化武军火库的联合国安理会决议草案达成一致，从而结束已持续数周的外交僵局。
美国驻联合国大使Samantha Power表示，已与俄罗斯达成一项协议，“以法律义务迫使”叙利亚放弃化武，该协议将于周四晚提交安理会全体大会。俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)称双方已经达成“共识”。
美国一直在联合国大会间隙与叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的主要盟友--俄罗斯进行磋商，以根据美俄本月稍早达成的协议来起草方案，敦促销毁叙利亚的化武军火库。本月稍早的双方协议避免了美国对内战中的叙利亚进行军事打击。
外交官员称，为了获得俄罗斯的支持，联合国安理会的西方国家已经收回了最初的很多要求。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报道时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。