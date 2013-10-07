美俄将敦促联合国在11月中旬召开叙和平会议

路透印尼努沙杜瓦10月7日（记者 Lesley Wroughton） - 美国国务卿克里周一与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈后称，美俄已就推动联合国将叙利亚和平会议的日期设定在11月第二周的某个时候达成协议。

“我们将敦促尽快设定（会议）日期，”克里在联合新闻发布会上说道。

克里称，开始销毁叙利亚化学武器是“良好开端”，他还对叙利亚给予难得的称赞，称叙利亚政府遵守销毁该国化学武器的联合国决议，值得赞许。

“我今天不打算担保接下来数月会发生什么，但这是一个良好的开端，我们应当欢迎这个良好的开端，”他补充道。

克里和拉夫罗夫在印尼巴厘岛亚太经合组织会议的间隙进行了会面。两人先与各自的助手会面，然后进行了私下会面，他们讨论了结束叙利亚内战的方式以及将与伊朗进行的核谈判等。

克里称，他与拉夫罗夫的会谈是“我们进行过的最富有成效的一次（会谈）”，并称两人详细讨论了让叙利亚战争涉及各方共同参加日内瓦会议的事宜。

“我们的共同希望是会议可以在11月召开，我们均有意且决定与我们朋友进行磋商，以努力确定会议能在11月召开，”克里说。“（会议）的最终日期和参与条件须由联合国确定。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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