美议员推动法案拟制裁俄罗斯践踏人权官员 俄大使表抗议

路透华盛顿4月23日电（记者 Doug Palmer/Susan Cornwell）---俄罗斯驻美国大使Sergei Kislyak周一警告称，美国计划对有人权问题前科的俄罗斯官员予以惩罚的立法草案可能对两国关系产生“严重负面影响”。

Kislyak表示，美国国会不应该将Sergei Magnitsky法案和建立美俄两国“永久正常贸易关系”的投票捆绑到一起，投票料於今年进行。

“如果情况进入极端化，将对俄美两国关系产生严重的负面影响。”Kislyak对记者说道。

“我无法预计我们会如何做出回应，但是我确信这将影响很多方面的合作。”

2009年，美国地产基金Hermitage Capital的雇员Magnitsky入狱一年後死在俄罗斯监狱里，年仅37岁。Magnitsky被铺前，曾在一宗俄罗斯起诉Hermitage逃税的案件中作出对俄罗斯内政部官员不利证词。克里姆林宫人权协会称Magnitsky可能是被殴打致死。

美国国会议员要求进行立法，包括对俄罗斯有践踏人权纪录的官员进行冻结资产和禁止签证等处罚。

Kislyak认为，该草案没有道理，是对俄罗斯主权不可容忍的侵犯。“世界上没有任何一个国家是完美的……我们认为Magnitsky案件和贸易无关。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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