美财政部官员称美国认为普京腐败--BBC

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月25日 - 英国广播公司（BBC）周一报道称，美国财政部一名官员称，美国认为俄罗斯总统普京腐败，且美国“许多，许多年来”一直了解这点。
美国财政部负责恐怖主义与金融犯罪的代理部长亚当·舒宾（Adam Szubin）接受BBC《全景》节目采访时称，普京一直在积聚秘密财富。
“我们看到他利用国家资产让他的朋友与亲密盟友发财致富，并排斥那些他认为不是朋友的人。不管是俄罗斯的能源财富，还是其他国家合同，他将这些给予那些他认为会为他服务的人，将那些他认为不会为他服务的人排除在外。在我看来，这是一幅腐败的图景，”访谈援引舒宾称。
美国中央情报局（CIA）在2007年的一份报告中估计普京的财富为400亿美元。BBC的报道称，舒宾拒绝对此置评，但他称普京公开的财富是一种低估。
“据称他的年薪大约为11万美元，”舒宾说道。“这并不能准确表明他的财富，就如何掩盖他的真实财富，他有长期训练与实践。”
克里姆林宫否认了这些说法。普京一再称，他曾读过有关他拥有庞大财富的媒体报道，其中有报道甚至称他是世界上最富有的人，但他称这些报道是无稽之谈。
普京公开的财产信息显示他拥有的财富不多。去年4月，普京公布其2014年收入为765万卢布（11.9万美元），他申报拥有两处不大的公寓，并在一处停车场有个车库。(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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