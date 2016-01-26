美财政部官员称美国认为普京腐败--BBC

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月25日 - 英国广播公司（BBC）周一报道称，美国财政部一名官员称，美国认为俄罗斯总统普京腐败，且美国“许多，许多年来”一直了解这点。

美国财政部负责恐怖主义与金融犯罪的代理部长亚当·舒宾（Adam Szubin）接受BBC《全景》节目采访时称，普京一直在积聚秘密财富。

“我们看到他利用国家资产让他的朋友与亲密盟友发财致富，并排斥那些他认为不是朋友的人。不管是俄罗斯的能源财富，还是其他国家合同，他将这些给予那些他认为会为他服务的人，将那些他认为不会为他服务的人排除在外。在我看来，这是一幅腐败的图景，”访谈援引舒宾称。

美国中央情报局（CIA）在2007年的一份报告中估计普京的财富为400亿美元。BBC的报道称，舒宾拒绝对此置评，但他称普京公开的财富是一种低估。

“据称他的年薪大约为11万美元，”舒宾说道。“这并不能准确表明他的财富，就如何掩盖他的真实财富，他有长期训练与实践。”

克里姆林宫否认了这些说法。普京一再称，他曾读过有关他拥有庞大财富的媒体报道，其中有报道甚至称他是世界上最富有的人，但他称这些报道是无稽之谈。

普京公开的财产信息显示他拥有的财富不多。去年4月，普京公布其2014年收入为765万卢布（11.9万美元），他申报拥有两处不大的公寓，并在一处停车场有个车库。(完)