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时事要闻 | 2016年 1月 29日 星期五 10:02 BJT

白宫支持美财政部官员有关普京腐败的言论

路透华盛顿1月28日 - 白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）周四在例行记者会上表示，美国财政部官员此前有关俄罗斯总统普京腐败的说法“很好地反映了（美国）政府的观点”。

本周早些时候，美国财政部负责恐怖主义与金融犯罪的代理部长亚当·舒宾（Adam Szubin）接受英国广播公司（BBC）《全景》节目采访时称，美国认为普京腐败。

克里姆林宫周二称，美国财政部官员有关普京腐败的言论构成“官方指控”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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