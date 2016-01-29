白宫支持美财政部官员有关普京腐败的言论

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿1月28日 - 白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）周四在例行记者会上表示，美国财政部官员此前有关俄罗斯总统普京腐败的说法“很好地反映了（美国）政府的观点”。
本周早些时候，美国财政部负责恐怖主义与金融犯罪的代理部长亚当·舒宾（Adam Szubin）接受英国广播公司（BBC）《全景》节目采访时称，美国认为普京腐败。
克里姆林宫周二称，美国财政部官员有关普京腐败的言论构成“官方指控”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。