（修正）独家：俄罗斯政府智库曾制定计划 欲影响去年美国大选--文件

资料图片：2014年9月，莫斯科，透过一扇门看到的红场上的大教堂和克里姆林宫的塔楼。 REUTERS/Maxim Zmeyev

(更正：澄清译文第六段“希拉里”与“克林顿”为同一人，统一为“希拉里”)

路透华盛顿4月19日 - 三位现任和四位前任美国官员告诉路透，一家由俄罗斯总统普京掌控的政府智库曾制定一项计划，意图使2016年美国大选形势倒向特朗普，并破坏选民对美国选举制度的信心。

他们提到该智库的两份保密文件，称美国情报部门得出结论认为，俄罗斯花了很大力气意图干涉11月8日美国大选，这两份文件可为此提供框架和依据。文件是由在莫斯科的俄罗斯战略研究院(Russian Institute for Strategic Studies)[en.riss.ru/]拟定，美国情报官员在大选后获得了这些文件。

负责该机构的是由普京办公室任命的俄罗斯退役高级外交情报人员。

第一份文件为去年6月时撰写的战略报告，在俄政府高层之间传阅，但没有写明具体呈报给谁。

七位官员称，报告建议克里姆林宫在社交媒体以及俄罗斯政府支持的全球新闻机构上发动宣传攻势，鼓励美国选民选出一位对俄态度较奥巴马更加温和的总统。

七位官员称，另一份文件起草于去年10月并已同样方式传阅，文件警告称，民主党候选人希拉里可能赢得大选。为此报告认为，对俄罗斯来说，更好的做法应该是停止对特朗普的支持造势，转而加强有关选举舞弊的披露，从而破坏美国选举制度的合法性，打击希拉里声誉，力求破坏她的当选。

由于上述俄罗斯文件系保密文件，这些美国现任及前任官员要求匿名，他们不愿讨论美国是如何获得这些文件。美国情报机构也不予置评。

普京否认干预美国大选。普京发言人及俄罗斯战略研究院没有回复置评请求。

这些美国现任和前任官员称，文件对奥巴马政府有关结论极为重要。奥巴马政府认为，俄罗斯对民主党团体和希拉里的竞选活动发动了“假消息”攻势和网络攻击。

“普京一直有这个目标，他让俄罗斯战略研究院制定了路线图，”其中一位曾担任美国情报高官的消息人士称。

特朗普曾称，俄罗斯的活动对选举结果没有影响。美国国会和联邦调查局(FBI)关于俄罗斯干预大选的调查仍在进行当中，迄今尚未提出特朗普阵营与俄罗斯试图改变大选结果的努力有牵连的公开证据。

四名官员称，6月战略文件中提出的方案是将普京政府在2016年3月推出的计划扩大。当月克里姆林宫指示包括国际平台今日俄罗斯和俄罗斯卫星通讯社在内的国有媒体机构，开始推出有关特朗普竞选美国总统的正面报导。

今日俄罗斯没有回复置评请求。对于美国官员有关俄罗斯卫星通讯社参与了克里姆林宫计划的说法，该通讯社的发言人予以否认，称这“绝对是一派谎言”。“这并非我们第一次听到来自‘美国政府消息人士’的一堆谎言了，”该发言人在电邮中称。

**亲俄的博主**

根据1月份公布的美国情报机构一份关于俄罗斯干涉选举的报告，今日俄罗斯(Russia Today)和Sputnik刊发了多篇反对希拉里的文章，同时亲俄的博主们也准备在推特开战，质疑希拉里料将胜选的公平性。(bit.ly/2kMiKSA)

根据1月份的这份报告，今日俄罗斯有关希拉里的最热门视频“2015年克林顿夫妇的‘善款’是如何全部进入了...他们自己的腰包”在社交媒体上观看次数累计达900万次。(bit.ly/2os8wIt)

报告还称，今日俄罗斯和Sputnik“不断地将当选总统特朗普塑造成传统媒体不公正报导的受害者”。

报告称，情报机构未评估俄罗斯当局的努力是否使选举的结果发生了有利于特朗普的变化，因为美国情报机构不会“分析美国政治进程和美国公众意见”。(bit.ly/2kMiKSA)

**网络攻击**

上述官员中的四人表示，俄罗斯智库的文件中都没有提到泄露民主党邮件干预美国大选这一点。这些官员表示，这次网络攻击是一次秘密的情报行动，是在克里姆林宫之外实施的。

官员称，明面上的宣传和暗地里的攻击相互强化。今日俄罗斯和Sputnik强化了民主党邮件泄露的效果，这些邮件里常包含令人难堪的细节。

其中五名美国官员称该机构是克里姆林宫内部的外交政策智库。

据战略研究院网站(bit.ly/2oVhiCF)，上述文件撰写时该机构的主管为Leonid Reshetnikov。此人曾在俄罗斯对外情报机构任职33年，军衔已升至中将。

Reshetnikov在1月离开战略研究院后，普京任命Mikhail Fradkov接任。该机构称他在2007至2016年任俄罗斯对外情报机构主管(bit.ly/2os4tvz)。

路透无法确认上述两人是否直接参与起草上述文件。Reshetnikov办公室把问题推给战略研究院。

战略研究院在网站上自称向俄罗斯总统办公室、内阁、国家安全委员会(National Security Council)、各部以及国会提供“专家评估”、“建议”以及“分析材料”。(bit.ly/2pCBGpR)

1月31日，普京办公室网站(bit.ly/2os9wMr)和战略研究院网站(bit.ly/2oLn9Kd)公布了Reshetnikov及其继任者Fradkov在克里姆林宫与普京会面的一张照片和谈话记录。普京感谢Reshetnikov的工作，并对Fradkov表示，希望该机构能提供客观的信息和分析。

“近八年来，我们尽全力实现您的外交政策理念，”Reshetnikov对普京说。“俄罗斯的政策和俄罗斯总统的政策一直是我们工作的基础。”(完)