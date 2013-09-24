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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 24日 星期二 14:41 BJT

奥尼尔成国王队小股东

萨克拉门托国王队发言人周一宣布，前NBA球星奥尼尔成为最新的小股东。加州投资者财团5月份经过激烈争夺，击败来自西雅图的投资财团买下国王队。科技公司执行长拉纳戴夫为首的一组投资人5月以5.35亿美元买下国王队65%股权。奥尼尔退役后改作饶舌歌手和体育评论员。路透
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