美国警示斋月期间南非可能遭伊斯兰武装袭击

路透约翰内斯堡6月4日 - 美国周六发出警示称，伊斯兰武装分子可能在斋月期间在南非境内的美国设施或在购物中心制造袭击，但南非政府则称该国是安全的。

美国使馆称，约翰内斯堡及开普敦的高档购物区和商业活动中心会是可能的袭击对象。

“‘伊斯兰国’武装组织公开号召其追随者斋月期间在全球进行恐怖袭击，在此情况下（我们）发出这一预警，”美国使馆在其网站的声明中称。1.usa.gov/1UkdY8R

上月，一条声称来自“伊斯兰国”发言人的新消息号召该组织的追随者在6月初开始的斋月期间向西方国家发动袭击。

南非外交部称该国安全机构有能力确保居民安全，指出去年美国使馆发出警示后并未发生任何事件或袭击。

未能联系到南非警方就此置评。（完）