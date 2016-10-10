美国移动运营商出于安全考虑暂停更换三星Note7

路透首尔/班加罗尔10月10日 - 美国两家移动运营商表示，他们将出于安全考虑停止销售三星电子(005930.KS)新的盖乐世(Galaxy)Note7智能手机。三星这家全球顶尖手机制造商正力图应对不断加剧的召回危机，这次事件让该公司再受打击。

美国电话电报公司(AT&T)(T.N)周日表示，由于出现已更换设备却仍起火的报导，将停止更换新Note7智能手机。三星称更换设备使用了安全电池。T-Mobile在另外一份声明中称，该公司暂时停止了新Note7的销售和更换。

三星9月宣布在全球召回至少250万部盖乐世Note7智能手机，因电池缺陷导致一些手机起火。召回影响到包括美国在内的10个市场。

上周一架西南航空公司(Southwest Airline)的航班被疏散，之前一部更换而来的Note7手机在飞机内开始冒烟。

周一0042GMT，三星电子股价挫跌3.7%，大盘.KS11跌幅为0.1%。

三星称正在调查有关新NOTE7手机“与热力相关的损坏问题“的报导，完成后将公布调查结果。

“如果我们确定一款产品存在安全问题，三星将立刻采取美国消费者产品安全委员会(CPSC)批准的措施加以解决。”(完)