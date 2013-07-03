美国制裁采购朝鲜军火的缅甸将领

路透华盛顿7月2日（记者 Paige Gance） - 美国政府周二宣布对缅甸国防工业主任登泰（Thein Htay）中将实施制裁，因他无视国际社会要求，继续从朝鲜采购军事设备。

登泰负责的缅甸国防工业理事会（Directorate of Defense Industries）因从朝鲜采购军事设备和材料，曾在2012年7月遭到制裁。

“登泰无视国际社会关于停止从朝鲜采购军事用品的要求，”美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长科恩（David Cohen）说道。“我们将与我们的国际伙伴继续努力，阻止朝鲜危险的、破坏稳定的武器扩散活动。”

周二宣布的制裁措施禁止美国公民与登泰进行业务往来，同时冻结登泰可能在美国拥有的资产。

奥巴马政府称，周二的制裁举动并不针对缅甸政府。制裁声明指出，缅甸“持续采取了断绝与朝鲜军事关系的积极措施”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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