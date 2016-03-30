修正-美国财长称制裁是强有力的政策工具 但不宜“轻率”运用

(（更正：调整内文第四段前半部分语序以使表述更准确；本文由路透中文网编译提供）)

路透华盛顿3月29日 - 美国财长杰克卢接受采访称，经济制裁是强有力的政策武器，但不应“轻率”运用。

制裁是指将个人与组织列入黑名单，有效地将其阻挡在全球金融系统之外。制裁已成为美国青睐的工具。美国运用制裁应对诸多挑战，譬如毒品走私、网络攻击和恐怖主义融资。

但是，根据周二发布的采访稿，杰克卢接受美国公共电视台主持人查理·罗斯（Charlie Rose）采访时称，应当像权衡武力的影响那样考量制裁的影响。

“我们不能因为实施制裁将减缓增长而回避它，但我们也不能轻率地使用，”杰克卢说道。“这是一项严肃的措施，是须加以保护的东西，以便未来需要时可以动用。”

杰克卢援引美国因俄罗斯介入乌克兰冲突而对俄罗斯特定行业实施的制裁称，美国的制裁措施随着时间推移发生了变化，从广泛的贸易禁运--譬如对古巴实施了数十年的全面贸易禁运，变成更具针对性的行动。

“它们针对作决策的权力中心，”杰克卢表示。

杰克卢称，美国也应当通过解除制裁，奖励改变行为的国家杰克卢称赞美国对伊朗的措施，他认为这使伊朗同意限制其核项目。（完）(完)