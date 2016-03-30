修正-美国财长称制裁是强有力的政策工具 但不宜“轻率”运用

《台湾重要政经日程》--1月19日-10月10日
====================================================================
(（更正：调整内文第四段前半部分语序以使表述更准确；本文由路透中文网编译提供）)
路透华盛顿3月29日 - 美国财长杰克卢接受采访称，经济制裁是强有力的政策武器，但不应“轻率”运用。
制裁是指将个人与组织列入黑名单，有效地将其阻挡在全球金融系统之外。制裁已成为美国青睐的工具。美国运用制裁应对诸多挑战，譬如毒品走私、网络攻击和恐怖主义融资。
但是，根据周二发布的采访稿，杰克卢接受美国公共电视台主持人查理·罗斯（Charlie Rose）采访时称，应当像权衡武力的影响那样考量制裁的影响。
“我们不能因为实施制裁将减缓增长而回避它，但我们也不能轻率地使用，”杰克卢说道。“这是一项严肃的措施，是须加以保护的东西，以便未来需要时可以动用。”
杰克卢援引美国因俄罗斯介入乌克兰冲突而对俄罗斯特定行业实施的制裁称，美国的制裁措施随着时间推移发生了变化，从广泛的贸易禁运--譬如对古巴实施了数十年的全面贸易禁运，变成更具针对性的行动。
“它们针对作决策的权力中心，”杰克卢表示。
杰克卢称，美国也应当通过解除制裁，奖励改变行为的国家杰克卢称赞美国对伊朗的措施，他认为这使伊朗同意限制其核项目。（完）(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
====================================================================
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。