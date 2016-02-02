美国以侵犯人权为由再制裁5名俄罗斯官员

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿2月1日 - 美国周一对五名俄罗斯官员实施制裁，理由是这些人侵犯人权。美方称，这五人中有四人与俄罗斯反腐律师马格尼茨基（Sergei Magnitsky）之死有关联。
美国国务院及财政部确认，Aleksey Anichin、Boris Kibis、Pavel Lapshov及Oleg Urzhumtsev是与马格尼茨基之死有关的俄罗斯官员。
美国国务院一位高官称，周一被确认的第五名俄罗斯官员名为Yevgeni Antonov，此人在车臣负责一家以侵犯人权闻名的监狱。
由于受到制裁，这五人被禁止获得美国签证，在美国的资产被冻结。
马格尼茨基2009年死在狱中，年仅37岁，此前曾被囚一年。他曾称自己在被囚期间遭到虐待，并且没有得到治疗，这些做法的目的是为了让他承认逃税并提供不利于一位前客户的证据。
美国2012年通过马格尼茨基法案，授权美国对与马格尼茨基死亡和被拘以及与俄罗斯一些侵犯人权有关的人员进行制裁。
美国国务院发言人柯比（John Kirby）在声明中称，上述五人被加入制裁名单后，按照2012年法案受制裁的人员数量增至39人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。