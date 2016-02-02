美国以侵犯人权为由再制裁5名俄罗斯官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月1日 - 美国周一对五名俄罗斯官员实施制裁，理由是这些人侵犯人权。美方称，这五人中有四人与俄罗斯反腐律师马格尼茨基（Sergei Magnitsky）之死有关联。

美国国务院及财政部确认，Aleksey Anichin、Boris Kibis、Pavel Lapshov及Oleg Urzhumtsev是与马格尼茨基之死有关的俄罗斯官员。

美国国务院一位高官称，周一被确认的第五名俄罗斯官员名为Yevgeni Antonov，此人在车臣负责一家以侵犯人权闻名的监狱。

由于受到制裁，这五人被禁止获得美国签证，在美国的资产被冻结。

马格尼茨基2009年死在狱中，年仅37岁，此前曾被囚一年。他曾称自己在被囚期间遭到虐待，并且没有得到治疗，这些做法的目的是为了让他承认逃税并提供不利于一位前客户的证据。

美国2012年通过马格尼茨基法案，授权美国对与马格尼茨基死亡和被拘以及与俄罗斯一些侵犯人权有关的人员进行制裁。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）在声明中称，上述五人被加入制裁名单后，按照2012年法案受制裁的人员数量增至39人。（完）