沙特就“911”法案威胁美国 白宫作出回应

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透华盛顿4月18日 - 据报导，沙特威胁称，若美国国会通过“911”法案，沙特将抛售巨额美国资产。白宫周一表示相信沙特不会将口头威胁付诸实施。
美国若通过“911”法案，将可对沙特在“911”恐袭事件中扮演的角色进行追责。
《纽约时报》周五报导称，沙特外长朱拜尔告诉美国议员，若美国通过该法案，作为回应，沙特将被迫出售多达7,500亿美元的美国国债和其他美国资产。
白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，总统奥巴马不支持、不会签署该法案。该法案意味着可以在美国法院就沙特在“911”事件中发挥的作用起诉沙特政府。
“我相信，沙特方面跟我们一样清楚地认识到，我们在保护全球金融体系的稳定性方面存在共同利益。”厄内斯特对记者表示。
奥巴马称其反对该法案，因其可能令美国也面临被其他国家公民起诉的风险。
“如果我们使得美国的个人能常规地起诉其他（国家）政府，那也会面临美国（政府）屡屡被其他国家的个人起诉的风险。”奥巴马在哥伦比亚广播公司（CBS）新闻访谈中称。
“911”恐袭事件中的19名袭击者中多数是沙特人。
“基地”组织制造了“911”恐袭事件，美国进行的调查迄今未发现沙特政府支持袭击的证据。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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