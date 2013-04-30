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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 22:45 BJT

标题新闻：沙特石油部长欧那密称希望确保原油市场供需平衡，不支持不反映实际市况的高油价

路透4月30日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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