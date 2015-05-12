沙特国王等缺席海合会戴维营峰会 美国否认遭冷落

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路透华盛顿/利雅得5月11日（记者 Matt Spetalnick/Angus McDowall） - 沙特国王萨勒曼缺席海合会与美国在戴维营的峰会，引发了这可能会令美国对海湾国家安全承诺的努力受损的看法。白宫周一则忙于批驳此说法。

萨勒曼突然决定不出席美国主持的该峰会，表明海湾国家领导人在支持任何有关伊朗核问题最终协议方面态度犹豫。这些海湾国家领导人认为美国对在伊朗和其他阿拉伯国家间持中立态度，他们对此感到不满。

一些中东和华盛顿的分析人士及外交官将萨勒曼此举解读为对美国的外交冷落，但美国和沙特官员矢口否认。

沙特周日宣布国王萨勒曼将不出席此次会议。而就在两天前，白宫称萨勒曼将出席该峰会。海合会的一些成员国长期以来一直对奥巴马所宣称的对抗伊朗所支持中东什叶派穆斯林武装力量的承诺持怀疑态度。

沙特王储纳伊夫及副王储Mohammed bin Salman将代表沙特出席5月13-14日召开的这一峰会。纳伊夫与美国政界与安全机构关系密切，Mohammed bin Salman现任沙特国防部长。萨勒曼1月掌权以来，沙特的大多数政策由这两人确定。

海合会成员国中只有科威特和卡塔尔的元首出席这次峰会，其他成员国则均派出稍低级别的官员出席。

这引发了这样一种看法，即这些海湾逊尼派穆斯林国家降低出席这次会议官员的级别，表明他们对奥巴马与什叶派穆斯林国家伊朗的外交活动感到不满。美国官员则迅速出面反驳这种看法。

白宫宣布奥巴马周一与萨勒曼通了电话，这明显是想表明双方的关系仍有牢固的基础。

沙特政府称，萨勒曼不出席此次会议的主要原因之一是这次会议与也门为期5天的人道主义停火时间重合。

但该地区的其他观点却认为，萨勒曼缺席的原因是沙特不满。

“他们这六年来从奥巴马那里得到的经验是保证、承诺以及漂亮话。但他们自己最终一无所获，”与沙特内政部关系密切的伊拉克安全分析师ustafa Alani说。

一位该地区的外交官认为，萨勒曼缺席这次会议可能适得其反。

“这（萨勒曼的缺席）当然是冷落。但我认为奥巴马不会容忍此事。他希望达成核协议，这是头号优先目标，”一位驻该地区的西方外交官称。（完）