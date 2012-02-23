美国9岁男孩枪击同学致其严重受伤

法国总统候选人菲永民调支持率继续下滑 料无缘第二轮对决
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。
路透2月22日电（记者 Laura L. Myers）---美国相关机构称，华盛顿州一名9岁男孩周三在教室枪击一名8岁女孩，致後者严重受伤。
枪击发生後，该男孩被警方带走。事故发生在位於西雅图以西15英里的布雷默顿镇Armin Jahr小学。
西雅图港景医疗中心（Harborview Medical Center）发言人称，受伤女孩被救护飞机送往该中心治疗，依然生命垂危。
事故发生于即将放学时，布雷默顿学区发言人格拉泽（Patty Glaser）称，警方仍在进行调查。
格拉泽说：“我们的确知道，枪支和该名学生已被找到。”
该学校在学生离开前已被封闭。布雷默顿学区表示，将为学生、教职员工和家长安排心理辅导员。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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