美国9岁男孩枪击同学致其严重受伤

路透2月22日电（记者 Laura L. Myers）---美国相关机构称，华盛顿州一名9岁男孩周三在教室枪击一名8岁女孩，致後者严重受伤。

枪击发生後，该男孩被警方带走。事故发生在位於西雅图以西15英里的布雷默顿镇Armin Jahr小学。

西雅图港景医疗中心（Harborview Medical Center）发言人称，受伤女孩被救护飞机送往该中心治疗，依然生命垂危。

事故发生于即将放学时，布雷默顿学区发言人格拉泽（Patty Glaser）称，警方仍在进行调查。

格拉泽说：“我们的确知道，枪支和该名学生已被找到。”

该学校在学生离开前已被封闭。布雷默顿学区表示，将为学生、教职员工和家长安排心理辅导员。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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