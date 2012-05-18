在美遇害中国留学生家属起诉校方

路透洛杉矶5月17日电（记者 Alex Dobuzinskis）---两名中国留学生上月在美国南加州大学附近遭枪击遇害，他们的家属日前提起意外致死诉讼，指控南加州大学称相关区域安全的说法不实，且校方没有提供安全巡逻。

一个月前，中国留学生瞿明和吴颖遭到枪击身亡，年龄23岁。两名遇害者的家属周三向洛杉矶高等法院提交15页的起诉书。

案件发生在吴颖租住房屋的门前，距南加州大学仅隔几个街区，引发外界热议该校能否对其洛杉矶校区附近的社区提供充足的安全措施，这一地区住着许多学生。

诉讼文件指出，南加州大学虽在校区周边的一些区域采取了安全措施，但却没有在两名学生遭枪击的区域提供安全措施。

遇害者家属的代理律师Alan Newman称：“该校没有理由不提供安全举措。当你穿越不同区域时，你无法判断。没有迹象表明‘前方是安全区’。”

南加州大学的代理律师（Debra Wong Yang）称，该校将寻求法官驳回诉讼。

“南加州大学对这起悲剧性事件深感痛心，但这是一起偶然的暴力行为，并不能代表南加州大学和校区周边的安全状况，”她说。

遇害者家属还在起诉中要求赔偿他们的损失，具体金额不清楚。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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