枪杀中国留学生的两名嫌犯被捕

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透洛杉矶5月18日电---洛杉矶警方称，已拘捕两名涉嫌上月在南加州大学附近枪杀两名中国留学生的嫌犯。
4月11日，中国留学生瞿明和吴颖遭到枪击身亡，均年仅23岁，案发现场距南加州大学仅几个街区。
洛杉矶警方发布声明称，被捕的两名嫌犯分别是20岁的布莱恩·巴恩斯（Bryan Barnes）和19岁的贾维尔·博尔登（Javier Bolden），两人被控谋杀并被禁止保释。
警长Charlie Beck在声明中称：“我对警员们不知疲倦地调查此案感到骄傲。此案在整个洛杉矶和国际社会引起反响，必须彻查。”
案件发生後，外界热议南加州大学能否对其附近社区提供充足的安保措施，这一地区住着许多学生。
一位警方消息人士告诉《洛杉矶时报》，警方对在案发现场发现的弹壳进行的弹道检验发现，子弹出自另外两起枪击案所使用的同一支手枪。这位消息人士因案件仍在调查中拒绝透露姓名。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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