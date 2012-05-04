美一疫苗科研人员疑死於实验室细菌

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透加州5月3日电---美国公共卫生官员周四称，一位年轻的科研人员周六死於一种脑膜炎病原体，可能是在工作的实验室研制疫苗过程中感染了病原体。
美国疾控中心专家正试图证实，25岁的Richard Din是否自工作的实验室感染了病原体而致死。Din生前在旧金山退伍军人医疗中心的研究部门工作。
疾控中心发言人Tom Skinner接受电话采访时说，疾控中心将对Din的活检取样以及来自他工作实验室的病原体进行检测和比对。
他说：“如果基因指纹匹配，那就说明他很可能是从工作的实验室感染的。”
“在工作的实验室感染微生物并死亡的案例，是非常罕见的。”
此外，包括死者Din的亲属、密友、同事以及医治他的医疗人员在内，有数十人使用了抗生素进行预防。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。