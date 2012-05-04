美一疫苗科研人员疑死於实验室细菌

路透加州5月3日电---美国公共卫生官员周四称，一位年轻的科研人员周六死於一种脑膜炎病原体，可能是在工作的实验室研制疫苗过程中感染了病原体。

美国疾控中心专家正试图证实，25岁的Richard Din是否自工作的实验室感染了病原体而致死。Din生前在旧金山退伍军人医疗中心的研究部门工作。

疾控中心发言人Tom Skinner接受电话采访时说，疾控中心将对Din的活检取样以及来自他工作实验室的病原体进行检测和比对。

他说：“如果基因指纹匹配，那就说明他很可能是从工作的实验室感染的。”

“在工作的实验室感染微生物并死亡的案例，是非常罕见的。”

此外，包括死者Din的亲属、密友、同事以及医治他的医疗人员在内，有数十人使用了抗生素进行预防。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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