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国际财经 | 2017年 5月 11日 星期四 10:51 BJT

巴克莱将以逾9700万美元和解其多收客户费用的指控

路透华盛顿5月10日 - 美国证券交易委员会(SEC)周三称，巴克莱(Barclays) (BARC.L)将支付逾9,700万美元，和解其向资产管理业务客户多收费高达数千万美元的指控。

SEC称，巴克莱达成和解但没有承认也没有否认指控。该行被指控多收共同基金销售费用、服务不周到却仍收费、以及大量计费错误。

巴克莱发言人未予置评。

SEC称，巴克莱多收客户约5,000万美元费用。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)

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