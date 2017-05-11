巴克莱将以逾9700万美元和解其多收客户费用的指控

美元因加息前景升至一个月高位 英镑下跌

路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。