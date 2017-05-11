巴克莱将以逾9700万美元和解其多收客户费用的指控

美元因加息前景升至一个月高位 英镑下跌
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透华盛顿5月10日 - 美国证券交易委员会(SEC)周三称，巴克莱(Barclays) (BARC.L)将支付逾9,700万美元，和解其向资产管理业务客户多收费高达数千万美元的指控。
SEC称，巴克莱达成和解但没有承认也没有否认指控。该行被指控多收共同基金销售费用、服务不周到却仍收费、以及大量计费错误。
巴克莱发言人未予置评。
SEC称，巴克莱多收客户约5,000万美元费用。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。