美国一男子被控涉嫌诈骗中国投资者 资产遭冻结

路透纽约8月25日 - 美国证券交易委员会（SEC）周二称，被控涉嫌诈骗250名中国投资者的男子Lobsang Dargey的资产已被冻结。这些投资者每人投资至少50万美元，以期借助EB-5签证计划获得美国居留权。

SEC在周一提交的诉状中称，Dargey及其Path America公司融资至少1.25亿美元，用于在西雅图市中心建摩天大楼的项目和埃弗里特附近的一个多用途项目。

SEC还称，Dargey挪用了大约1,470万美元用于不相关的地产项目，同时还将300万美元挪作私用，当中包括在华盛顿州的贝尔维尤购买价值250万美元的房产，以及在14个不同的赌场提现20万美元。

SEC旧金山办公室主任Jina L. Choi称，Dargey承诺会将投资者的资金用于按照EB-5签证计划获批的具体房地产项目。根据EB-5签证计划，外国移民申请者向可为美国工人创造或保留至少10个工作岗位的项目进行至少50万美元的合格投资，则有可能获得美国居留权。

SEC称，Dargey误导投资者，让后者以为投资Path America项目就能获得美国永久居留权。

“他滥用数百万美元资金中饱私囊，危害投资者获得美国居留权的前景，”Choi说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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