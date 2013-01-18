美军战斗机因劫机举报紧急升空护航民用航班

路透洛杉矶1月17日（记者 Steve Gorman） - 美国官员称，两架美国战斗机周四紧急升空护航一架民用航班飞抵西雅图，联邦调查局（FBI）此前接到匿名举报电话称有劫机者登上这架航班。

相关部门称，当地时间下午7点左右，这架从夏威夷起飞的航班在西雅图塔科马国际机场安全降落，当地执法部门及FBI特工随即对航班进行检查，乘客也接受了质询。

檀香山FBI特工西蒙（Tom Simon）称，这起安全恐慌事件似乎是虚惊一场，也可能是有人恶作剧。檀香山FBI接到该匿名举报电话。

他指出，被人匿名举报给FBI的这位乘客很配合当局的调查。没有人当场被捕。

西蒙称，“如果他真是不法分子”，西雅图FBI会负责调查此案。“如果这起事件是恶作剧电话，檀香山FBI可能以刑事犯罪调查这个电话”。

他称，匿名电话大概是在飞机从柯纳机场（Kona airport）起飞时打来的，该飞机为阿拉斯加航空公司的819次航班。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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