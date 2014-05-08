斯诺登受控于俄罗斯情报机构--NSA前局长

路透悉尼5月8日 - 根据美国国家安全局(NSA)前局长亚历山大(KeithAlexander)的说法，NSA前外包雇员斯诺登现在很可能处于俄罗斯情报机构的控制下。

3月31日退休的亚历山大在接受澳大利亚金融评论报(FinancialReview)采访时作出上述表示。路透提前获得了周四将刊发的这篇采访稿。

亚历山大还表示支持日本军事化，以制衡中国。他并警告称，缺乏网络冲突监管规则可能会引发朝韩等传统敌对国家之间的战争。

亚历山大是NSA任期最长的局长。

美国及其盟国的自由主义者对斯诺登披露的美国监控项目感到震惊，多名美国国会议员声称，斯诺登是应外国政府的要求作出的行动。

斯诺登驳斥了这些指控。根据斯诺登律师的说法，他预计自己在俄罗斯的临时避难身份应该可以获得延续。

亚历山大说：“我认为，他现在受控于俄罗斯情报机构。我只是不知道这种情况是什么时候开始的，或者说进行到什么程度了。”

“他们只会让他(斯诺登)做有利于俄罗斯的事，或者那些有助于提高斯诺登口碑的事。他们不会做那些伤害他们自己的事。他们不会允许他这么干。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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