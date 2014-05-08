斯诺登受控于俄罗斯情报机构--NSA前局长

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透悉尼5月8日 - 根据美国国家安全局(NSA)前局长亚历山大(KeithAlexander)的说法，NSA前外包雇员斯诺登现在很可能处于俄罗斯情报机构的控制下。
3月31日退休的亚历山大在接受澳大利亚金融评论报(FinancialReview)采访时作出上述表示。路透提前获得了周四将刊发的这篇采访稿。
亚历山大还表示支持日本军事化，以制衡中国。他并警告称，缺乏网络冲突监管规则可能会引发朝韩等传统敌对国家之间的战争。
亚历山大是NSA任期最长的局长。
美国及其盟国的自由主义者对斯诺登披露的美国监控项目感到震惊，多名美国国会议员声称，斯诺登是应外国政府的要求作出的行动。
斯诺登驳斥了这些指控。根据斯诺登律师的说法，他预计自己在俄罗斯的临时避难身份应该可以获得延续。
亚历山大说：“我认为，他现在受控于俄罗斯情报机构。我只是不知道这种情况是什么时候开始的，或者说进行到什么程度了。”
“他们只会让他(斯诺登)做有利于俄罗斯的事，或者那些有助于提高斯诺登口碑的事。他们不会做那些伤害他们自己的事。他们不会允许他这么干。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。