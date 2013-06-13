亚洲官员个人邮箱传敏感信息存隐患

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达/曼谷6月12日（记者 Andjarsari Paramaditha/Amy Sawitta Lefevre） - 亚洲一些国家的政府和安全官员通过美国互联网巨头的电子邮箱服务发送敏感信息和政策文件，而各方担心这些邮件可能被美国国家安全局监测并收集。

从印尼外交部一些负责人的名片看，他们提供的邮箱只有雅虎或Gmail邮箱。一名定期与印尼安全官员和警方打交道的研究人员称，所有联系人都通过Gmail或雅虎邮箱传递一些敏感信息。

印尼通讯与信息部发言人Gatot S. Dewa Broto称，官员们长期以来都认识到公共电子邮箱容易被入侵，但称难以强制官员使用官方电子邮箱账户。

他说：“有时候发送带有照片、文件或视频附件的大邮件时遇到困难，就不得不通过公共电子邮箱账户发送。但我们已重申，不能通过公共电子邮箱发送高度机密的信息。”他称，他“在紧急情况下”使用Gmail。

在美国国家安全局承包商工作的爱德华·斯诺登（Edward Snowden）近日披露一个代号为“棱镜（Prism）”的项目，据称基于该项目，美国情报部门对来自美国网络公司的数据加以审查，这令外界担心这些企业与国家安全局之间存在密切联系，尽管双方都矢口否认。但不管事实如何，亚洲官员对这类公共电子邮箱服务的高度依赖，凸显遭窃密的风险。

世界各国官员都会通过私人电子邮箱沟通私人事务，但在亚洲国家，有的官员甚至不得不通过私人邮箱处理公务。一些部委和机构没有自己的域名，有的尽管有域名但服务差，或者无法通过智能手机使用。

但也有的亚洲国家在这方面规定严格。譬如在新加坡，高官上网和内部通讯必须使用不同的电脑。

日本外务省和防卫省发言人称，严格禁止官员通过基于网络的电子邮箱服务传输与工作有关的信息。（完）