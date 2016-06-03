2015年恐怖袭击数量有所下降--美国报告

路透华盛顿6月2日 - 美国国务院周四称，去年全球范围内发生的恐怖袭击数量出现自2012年来的首次下降，但恐怖袭击更为分散化，且在扩散。

美国国务院在其全球恐怖主义报告中称，2015年恐怖袭击的数量比2014年下降13%，死亡率下降14%。

美国国务院反恐活动代理协调员Justin Siberell称，恐袭事件数量的下降是由于伊拉克、巴基斯坦和尼日利亚发生的袭击事件减少。

他称，去年有超过55%的恐袭事件发生在伊拉克、巴基斯坦、印度、阿富汗和尼日利亚。

阿富汗、孟加拉国、埃及、菲律宾、叙利亚和土耳其的恐袭事件和死亡率有所上升。

“2015年全球的恐怖威胁在继续迅速发展，日益分散化、且在扩散，”报告称。

马里兰大学为美国国务院编制的报告显示，2015年全球共发生11,774起恐怖袭击，造成28,300人死亡、约35,300人受伤。

报告称，尽管去年“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚丢失了大量占领区，但该武装仍是全球最大的恐怖威胁。（完）