2015年恐怖袭击数量有所下降--美国报告

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿6月2日 - 美国国务院周四称，去年全球范围内发生的恐怖袭击数量出现自2012年来的首次下降，但恐怖袭击更为分散化，且在扩散。
美国国务院在其全球恐怖主义报告中称，2015年恐怖袭击的数量比2014年下降13%，死亡率下降14%。
美国国务院反恐活动代理协调员Justin Siberell称，恐袭事件数量的下降是由于伊拉克、巴基斯坦和尼日利亚发生的袭击事件减少。
他称，去年有超过55%的恐袭事件发生在伊拉克、巴基斯坦、印度、阿富汗和尼日利亚。
阿富汗、孟加拉国、埃及、菲律宾、叙利亚和土耳其的恐袭事件和死亡率有所上升。
“2015年全球的恐怖威胁在继续迅速发展，日益分散化、且在扩散，”报告称。
马里兰大学为美国国务院编制的报告显示，2015年全球共发生11,774起恐怖袭击，造成28,300人死亡、约35,300人受伤。
报告称，尽管去年“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚丢失了大量占领区，但该武装仍是全球最大的恐怖威胁。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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